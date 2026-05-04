Tory Burch entra ufficialmente nella sua summer fantasy era con Splash

La stilista ha presentato la sua nuova collezione chiamata Splash, segnando così l’inizio della stagione estiva. La moda estate trova spazio tra i capi che trasmettono sensazioni di libertà e leggerezza, temi ricorrenti in questa fase dell’anno. La collezione si inserisce in questa tradizione, puntando su capi che evocano il desiderio di evasione e spensieratezza. La presentazione si è svolta in un contesto che richiama atmosfere estive e vacanziere.

C’è un tipo preciso di estate che la moda prova a raccontare ogni anno: quella dell’evasione, della leggerezza, del tempo sospeso. Con Splash, Tory Burch non si limita a seguirla, la costruisce. E ci piace proprio per questo. Tory Burch firma Splash: l’estate diventa un’estetica, non solo una stagione. La nuova high summer collection nasce attorno a un’idea chiara: vestire il momento in cui la realtà rallenta. Non è un’estetica gridata, ma una narrazione visiva fatta di dettagli tattili e riferimenti naturali. I colori riprendono le sfumature dell’oceano, acquatici, salati, mai piatti, mentre le lavorazioni crochet evocano un movimento continuo, quasi ondoso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tory Burch entra ufficialmente nella sua “summer fantasy era” con Splash Notizie correlate Dua Lipa è la nuova ambassador Bulgari: la pop star entra ufficialmente nella sua luxury eraDua Lipa non sta solo dominando la musica, sta conquistando ufficialmente anche il mondo del lusso. Lavori in Piazza Baldissera a Torino: “Il cantiere entra ufficialmente nella sua ultima fase operativa"Con l’arrivo dei materiali necessari alla realizzazione dei nodi di scambio della linea 10, il cantiere di Piazza Baldissera entra ufficialmente...