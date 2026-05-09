Oggi la presentazione del libro La Memoria del Cavalier Bozzelli di F Granatiero

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 19 si terrà a Manfredonia la presentazione del libro “La Memoria del Cavalier Bozzelli” scritto da F. Granatiero. L'evento si svolgerà presso un locale della città, dove l'autore discuterà del suo lavoro e del contenuto del volume. La presentazione è aperta al pubblico e prevede un intervento introduttivo da parte degli organizzatori.

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