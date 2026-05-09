Oggi la presentazione del libro La Memoria del Cavalier Bozzelli di F Granatiero
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 19 si terrà a Manfredonia la presentazione del libro “La Memoria del Cavalier Bozzelli” scritto da F. Granatiero. L'evento si svolgerà presso un locale della città, dove l'autore discuterà del suo lavoro e del contenuto del volume. La presentazione è aperta al pubblico e prevede un intervento introduttivo da parte degli organizzatori.
Manfredonia - Presentazione del libro "La Memoria del Cavalier Bozzelli" di F. Granatiero Sabato 9 maggio 2026 (ore 19.00), presso la "Sala Vailati" (ingresso libero) di Manfredonia, sarà presentato il libro "La memoria del Cavalier Bozzelli", sottotitolo: "infamata nella storia". L'autore è il sipontino Francesco Granatiero (noto disegnatore satirico, saggista ed esperto di storia della satira). Si tratta di un agile ed elegante volume divulgativo edito dalla "Sao Ko Kelle Terre Editrice" (finito di stampare, nel dicembre 2025, presso "Tipografi Dauni" di Manfredonia), che si avvale della efficace e calibrata "nota introduttiva" di Ennio Bìspuri, eminente scrittore, critico e storico del Cinema italiano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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