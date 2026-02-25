Arce Novecento – Presentazione del libro di Romeo Fraioli sulla memoria del territorio

Da frosinonetoday.it 25 feb 2026

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala del Teatro Comunale di Arce (Piazza Umberto I), si terrà la presentazione del libro:“Antifascisti di Arce, Rocca d’Arce e Colfelice nelle carte del Casellario Politico Centrale dell’Archivio Centrale dello Stato”,a cura di Romeo Fraioli.Un lavoro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

