Oggi si celebra la Giornata dell’Europa, ricorrenza che ricorda l’anniversario della dichiarazione di Robert Schuman nel 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione europea. Questa giornata viene riconosciuta ufficialmente in diversi paesi e rappresenta un momento simbolico per riflettere sull’integrazione tra i paesi europei. Nonostante ciò, molte persone sentono di non poter festeggiare come vorrebbero questa data, a causa di questioni politiche e sociali attuali.

Oggi noi europeisti di vecchia data staremmo festeggiando. Perché oggi, 9 maggio, è la Giornata dell’Europa. Staremmo, condizionale, perché essere europeisti sul serio impone di riconoscere che da festeggiare purtroppo c’è poco. Lontani sono i tempi in cui bastava l’Erasmus a farci credere che la strada del futuro fosse stata ormai imboccata. Dimenticati gli entusiasmi che solo un po’ di mesi fa portava, in Italia, la gente piazza per esaltare l’Europa così com’è, e non come dovrebbe essere. Forse non tutti sanno perché la Giornata dell’Europa si celebra proprio il 9 maggio. La decisione fu presa a Milano nel 1985 in occasione di un vertice...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Oggi è la Giornata dell’Europa. Perché ci piacerebbe festeggiare e non possiamo

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