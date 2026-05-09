Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, in ricordo della Dichiarazione Schuman del 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea. In questa occasione, si ricorda il ruolo di Schuman nel promuovere la cooperazione tra le nazioni europee. L’evento invita a riflettere sulle sfide attuali dell’Unione e sul suo percorso di integrazione. Un’occasione per esaminare l’eredità storica e le questioni che ancora oggi coinvolgono l’Europa.

Il 9 maggio, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione Schuman, si celebra la Giornata dell’Europa. Nel 2023, in occasione di questa data, scrissi una breve analisi dal titolo “La dichiarazione Schuman, il Next Generation Eu e la Costituzione europea”, in cui evidenziavo l’attualità dei principi ispiratori del percorso verso l’Unione europea e dell’azione di Padri fondatori quali lo stesso Schuman, Adenauer, De Gasperi, ma anche Aldo Moro ed Emilio Colombo. Oggi, in occasione di un nuovo anniversario della Dichiarazione Schuman, una profonda riflessione sul futuro dell’Unione si rende ancora non solo necessaria ma impellente. Sono molte, ed estremamente impegnative, le sfide che l’Ue si trova a dover affrontare.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giornata dell’Europa, l’eredità di Schuman e le sfide dell’Unione oggi. La riflessione di Angiolillo

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