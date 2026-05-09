Oggi si ricorda il 9 maggio 1978, giorno in cui il corpo di Aldo Moro fu trovato nel bagagliaio di una Renault 4. Moro, politico nato a Maglie, era stato rapito dai terroristi 55 giorni prima, il 16 marzo. Anche quest’anno si celebra la giornata dell’Europa, mentre il nome di Peppino Impastato, deceduto 48 anni fa, viene ricordato tra le figure simbolo di lotta.

Il 9 maggio 1978 il corpo esanime di Aldo Moro venne rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4. Lo statista originario di Maglie era stato rapito da terroristi 55 giorni prima, il 16 marzo. Il 9 maggio 1978 venne anche ritrovato a Cinisi il cadavere di Giuseppe Impastato. Era stato, principalmente attraverso il mezzo della radio, un attivista antimafia in anni difficilissimi per la Sicilia. Il 9 maggio 1950 la dichiarazione Schuman, ministro francese dell’Economia, rappresentò quella che è considerata l’origine dell’Europa unita. L'articolo Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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