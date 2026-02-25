Stelle italiane e internazionali giovani talenti e non solo | emozioni Jazz nel cuore della Brianza lecchese

Dal 26 febbraio al 1 marzo la prima edizione del festival Merate Jazz. I protagonisti Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Merate e organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi (con la direzione artistica di Saul Beretta) con il contributo di Acinque, il sostegno del Govern de les Illes Balears e la media partnership di MerateOnline, Giornale di Merate e Primamerate.it, la neonata manifestazione ha un duplice l’obiettivo: da un lato, soddisfare gli appassionati più esigenti con progetti di elevata qualità artistica in un periodo dell’anno tradizionalmente parco di proposte musicali; dall’altro, richiamare, grazie a una programmazione eterogenea, nuove tipologie di spettatori creando momenti di socialità e di crescita culturale e favorendo al tempo stesso il senso di comunità. Merate Jazz vuole offrire una panoramica, inevitabilmente parziale ma certamente stimolante, dei vari stili e delle molteplici influenze che hanno contribuito a far nascere, crescere, sviluppare e innovare questa musica, che più di altre ha caratterizzato in modo profondo e significativo la cultura del Novecento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Merate Jazz: dal 26 febbraio al 1° marzo la prima edizione del festival nel cuore della Brianza leccheseMerate Jazz nasce dalla passione per il jazz e dalla voglia di portare musica dal vivo nel cuore della Brianza lecchese.

