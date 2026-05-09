Obliterazione sui bus scuole e isola ecologica | i temi ' caldi' al centro del Consiglio

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’obliterazione sui mezzi pubblici, l’apertura delle scuole attraverso un progetto regionale e la gestione dell’isola ecologica “Magnete”. Si è discusso anche della tradizione del carnevale modenese, senza che siano state avanzate decisioni definitive su questi argomenti. La riunione ha visto confronti tra i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini presenti.

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