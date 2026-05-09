Obliterazione sui bus scuole e isola ecologica | i temi ' caldi' al centro del Consiglio

Da modenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’obliterazione sui mezzi pubblici, l’apertura delle scuole attraverso un progetto regionale e la gestione dell’isola ecologica “Magnete”. Si è discusso anche della tradizione del carnevale modenese, senza che siano state avanzate decisioni definitive su questi argomenti. La riunione ha visto confronti tra i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla salvaguardia della tradizione del carnevale modenese al sistema di obliterazione sui bus fino all’adesione del Comune al progetto regionale "Scuole aperte" e alla situazione dell’isola ecologica "Magnete". Sono alcuni dei temi al centro della seduta del Consiglio comunale di Modena, che.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Si insedia il Consiglio Provinciale: i temi caldi di BuonopaneTempo di lettura: 2 minutiA circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio della Provincia di Avellino.

Rieti: ogni venerdì alle 21:00, l’analisi diretta sui temi caldiIl palinsesto serale di Rieti si prepara a ospitare un appuntamento fisso dedicato all'approfondimento delle dinamiche urbane.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.