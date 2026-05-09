Obliterazione sui bus scuole e isola ecologica | i temi ' caldi' al centro del Consiglio
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’obliterazione sui mezzi pubblici, l’apertura delle scuole attraverso un progetto regionale e la gestione dell’isola ecologica “Magnete”. Si è discusso anche della tradizione del carnevale modenese, senza che siano state avanzate decisioni definitive su questi argomenti. La riunione ha visto confronti tra i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini presenti.
Dalla salvaguardia della tradizione del carnevale modenese al sistema di obliterazione sui bus fino all’adesione del Comune al progetto regionale "Scuole aperte" e alla situazione dell’isola ecologica "Magnete". Sono alcuni dei temi al centro della seduta del Consiglio comunale di Modena, che.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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