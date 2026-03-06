Rieti | ogni venerdì alle 21 | 00 l’analisi diretta sui temi caldi

A Rieti, ogni venerdì sera alle 21:00, va in onda un programma dedicato all’analisi dei temi caldi che riguardano la città. Il palinsesto serale si arricchisce di un appuntamento fisso che si propone di affrontare in modo diretto le questioni più rilevanti legate alla vita urbana, offrendo uno spazio di discussione aperto e trasparente.

Il palinsesto serale di Rieti si prepara a ospitare un appuntamento fisso dedicato all'approfondimento delle dinamiche urbane. Ogni venerdì, alle 21:00, sul canale 210 andrà in onda l'editoriale intitolato Spaghetti in Corsivo. La trasmissione è curata da Luigi Spaghetti e punta a mettere sotto i riflettori le questioni calde della città reatina e i suoi protagonisti. L'iniziativa promette di offrire uno spazio di riflessione diretta, caratterizzata da uno stile incisivo che mira a smontare la complessità dei temi locali. Le repliche del programma sono previste nel weekend, garantendo una maggiore accessibilità ai contenuti informativi diffusi dalla piattaforma televisiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

