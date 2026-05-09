Oasi Gregorina | riparte la stagione tra sentieri yoga e stelle
L’oasi Gregorina riapre la sua stagione con attività che includono escursioni tra i sentieri, sessioni di yoga e osservazioni delle stelle. Per raggiungerla senza auto, ci sono percorsi specifici e mezzi pubblici disponibili. I visitatori saranno accompagnati lungo i percorsi dalla guida incaricata di illustrare gli aspetti della biodiversità presenti nell’area. La struttura si prepara ad accogliere il pubblico con queste novità, mantenendo focus sulle esperienze all’aperto e sulla natura.
? Punti chiave Come si raggiunge l'oasi senza usare l'auto?. Chi guiderà i visitatori lungo i sentieri della biodiversità?. Cosa accadrà nel bosco durante la serata con il Mago Tito?. Quali attività uniscono yoga, astronomia e arte in questo parco?.? In Breve Navetta gratuita da Castrocaro e guide Aigae per i percorsi guidati.. Yoga il 6 e 20 giugno, astrofili il 23 luglio e 6 agosto.. Mago Tito il 30 luglio e sand artist Erica Abelardo il 20 agosto.. Prenotazioni tramite castrocarotermeterradelsole.travel, generaliact4green o [email protected].. Oggi, sabato 09 maggio 2026, le visite all’Oasi Gregorina a Bagnolo riprendono ufficialmente con un percorso guidato che apre la stagione nella zona collinare di fronte a Castrocaro.🔗 Leggi su Ameve.eu
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