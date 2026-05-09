Oasi Gregorina | riparte la stagione tra sentieri yoga e stelle

L’oasi Gregorina riapre la sua stagione con attività che includono escursioni tra i sentieri, sessioni di yoga e osservazioni delle stelle. Per raggiungerla senza auto, ci sono percorsi specifici e mezzi pubblici disponibili. I visitatori saranno accompagnati lungo i percorsi dalla guida incaricata di illustrare gli aspetti della biodiversità presenti nell’area. La struttura si prepara ad accogliere il pubblico con queste novità, mantenendo focus sulle esperienze all’aperto e sulla natura.

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