Nvidia punta 40 miliardi sull’IA | il piano per dominare il settore

Nvidia ha annunciato un investimento di 40 miliardi di dollari nel settore dell'intelligenza artificiale. La società intende sviluppare nuove tecnologie e infrastrutture per ampliare la propria presenza nel campo. L'obiettivo è rafforzare la propria posizione nel mercato e migliorare le capacità delle sue piattaforme di intelligenza artificiale. La mossa si inserisce in un piano a lungo termine per espandere la sua influenza nel settore tecnologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può Nvidia controllare l'intera infrastruttura dell'intelligenza artificiale globale?. Perché gli analisti temono un rischio di circolarità nei capitali investiti?. Chi sono le aziende strategiche che riceveranno i miliardi di Nvidia?. Quali rischi comporta finanziare direttamente i propri clienti principali?.? In Breve 30 miliardi di dollari destinati a OpenAI nei primi mesi del 2026.. Investimenti da 3,2 miliardi in Corning e 2,1 miliardi in IREN.. Analista Matthew Bryson di Wedbush Securities segnala rischio di investimenti circolari.. Nvidia ha concluso 67 accordi di venture capital nel corso del 2025.. Nvidia ha stanziato oltre 40 miliardi di dollari in investimenti azionari nel settore dell’intelligenza artificiale nei primi mesi del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nvidia punta 40 miliardi sull’IA: il piano per dominare il settore ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Amazon scommette 33 miliardi su Anthropic: il piano per dominare l’IAAmazon ha deciso di potenziare drasticamente il proprio legame con Anthropic, impegnando fino a 25 miliardi di dollari per sostenere la startup che... Allbirds cambia settore: il marchio di sneaker per VIP non venderà più scarpe e punta tutto sull’IAL'azienda nota per produrre scarpe indossate dal jet set americano ha deciso di riconvertire integralmente la propria attività. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nvidia verso la trimestrale: Goldman Sachs vede il traguardo del trilione come un punto di partenza; Riuscirà Super Micro a compensare, grazie al suo balzo del 18% dopo letronprospettive nel settore dell'IA, un fatturato inferiore alle attese?; Anthropic punta a una valutazione record di 900 miliardi di dollari in due settimane. Nvidia investe 40 miliardi di dollari nell'AI tra equity e infrastruttureNvidia investe oltre 40 miliardi di dollari nell'AI nel 2026, con 30 miliardi a OpenAI e accordi strategici per l'infrastruttura ... it.blastingnews.com Nvidia insiste con gli accordi circolari: investirà 2 miliardi nel cloud di IrenNvidia investirà fino a 2,1 miliardi di dollari nella neocloud Iren: un nuovo accordo circolare per il colosso dei processori? startmag.it #Nvidia non è più solo chip Con la strategia "Five-Layer Cake", l'azienda punta a dominare la guida autonoma. Arriva Alpamayo, l'IA che "ragiona" per risolvere gli imprevisti stradali. Titolo verso i massimi storici a $213. #NVDA #SelfDriving x.com Vale la pena guardare oltre l'hardware Nvidia reddit