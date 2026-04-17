Allbirds cambia settore | il marchio di sneaker per VIP non venderà più scarpe e punta tutto sull'IA

Un noto marchio di sneaker, spesso indossato da celebrità e personaggi influenti, ha annunciato di aver deciso di interrompere la vendita di scarpe. La società ha comunicato che si concentrerà esclusivamente sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, abbandonando il settore calzaturiero. La trasformazione coinvolge un cambio totale di attività, con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti e servizi basati sull’uso dell’IA.

L'azienda nota per produrre scarpe indossate dal jet set americano ha deciso di riconvertire integralmente la propria attività. Dopo aver venduto tutti i propri assist, Allbirds cambierà nome e investirà tutto nello sviluppo dell'IA.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Addio scarpe, benvenuta AI: Allbirds punta sui data centerIl marchio di calzature Allbirds ha annunciato una trasformazione radicale, abbandonando definitivamente il settore della produzione di scarpe per... Leggi anche: Investire nelle polizze vita diventa più semplice e protetto. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo scudo cDopo i casi di crisi finanziaria, il settore assicurativo cambia volto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Solo un giorno dopo che Allbirds ha annunciato una completa trasformazione verso infrastrutture di calcolo AI, la società di social media Myseum ha seguito l'esempio annunciando il cambio di nome in Myseum.AI; il prezzo delle azioni è aumentato fino al 200; Allbirds vende il business delle scarpe e diventa NewBird AI: 50 milioni di $ per acquisto GPU; Allbirds: il pivot verso l’intelligenza artificiale. Allbirds cambia settore: il marchio di sneaker per VIP non venderà più scarpe e punta tutto sull’IAL'azienda nota per produrre scarpe indossate dal jet set americano ha deciso di riconvertire integralmente la propria attività ... fanpage.it Passa dalle scarpe all’AI. Il cambio di rotta di questa azienda fa salire il titolo a +580%Dalla crisi nel settore calzaturiero alla scommessa sull’intelligenza artificiale: la trasformazione radicale di Allbirds entusiasma il mercato e fa impennare il titolo in Borsa. money.it