Prezzi triplicati con il nuovo piano sosta L' assessore | Valuteremo se estendere le tariffe agevolate

Da lunedì è in vigore a Ravenna il nuovo piano sosta, che ha portato a un aumento dei prezzi triplicati rispetto al passato. L'assessore ha annunciato che si valuterà se mantenere le tariffe agevolate in alcune aree. La misura, ancora fresca, ha già suscitato reazioni di insoddisfazione tra i cittadini. La novità riguarda l’intera città e si applica ai parcheggi pubblici.

Con l'avvio della modifica delle zone tariffarie, per chi parcheggia in centro sono lievitati i costi. Il Comune non chiude alla possibilità di considerare eventuali modifiche La "rivoluzione" della sosta a Ravenna, attiva ufficialmente solo da lunedì, inizia già a sollevare qualche malumore. Dopo che la Giunta ha deciso di intervenire sulla disciplina relativa alla circolazione e alla sosta nelle aree pedonali, nelle Ztl, nelle Zpru e nei centri abitati del comune, la città da questa settimana è stata chiamata ad adeguarsi in fretta alla rimodulazione delle tariffe. Con l'introduzione del nuovo piano della sosta, passato da 5 a 3 zone tariffarie (oltre alla tariffa riservata a Largo Giustiniano), i costi sono lievitati, sia per le tariffe ordinarie, sia per i permessi di accesso alle Ztl. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Da domani nuove tariffe. Ora la sosta costa di più: "Valuteremo l’impatto. Ztl? Troppi gli accessi"

Pronto il nuovo piano della sosta in città: tariffe in aumento dopo 13 anni, ma anche la mezz'ora gratisRavenna si prepara ad accogliere una piccola “rivoluzione”, per quanto riguarda il piano della sosta in città.

