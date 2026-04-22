Rocca Lazio su gestione rifiuti | Anni precedenti ci sono state criticità nuovo piano le risolve – Il video

A Rocca nel Lazio si è parlato di gestione dei rifiuti, con un rappresentante che ha spiegato come il nuovo piano intenda risolvere le criticità degli anni passati. Durante un intervento pubblico, è stato sottolineato che l’obiettivo è chiudere il ciclo dei rifiuti, evitando trasporti verso altre regioni o paesi e puntando su capacità di riciclo e obiettivi precisi. La discussione si è concentrata sui passi avanti rispetto alle pratiche precedenti.

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "L'obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che trasportano rifiuti in altre parti d'Italia e all'estero, quindi che ci sia una capacità di fare riciclo e di avere target ambiziosi. È un piano rifiuti ambizioso che risolve alcune criticità che abbiamo ereditato, che prendiamo di petto e affrontiamo, senza polemica. È stato un peso importante che avevamo sulle spalle e sul quale dovevamo lavorare con serietà". Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio.🔗 Leggi su Open.online

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