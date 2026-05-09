Il progetto per il nuovo stadio di Bologna continua a essere al centro di discussioni tra le istituzioni locali. La giunta comunale ha sottolineato la necessità di trovare investitori, altrimenti non si può procedere con i piani di sviluppo. Nel frattempo, un rappresentante politico ha proposto di spostare la futura struttura nella zona Nord-Est della città, alimentando ulteriori dibattiti sulla posizione più idonea. La decisione definitiva rimane ancora in sospeso.

Bologna, 9 maggio 2026 – Il futuro del Dall’Ara resta sospeso tra la prudenza della giunta e le visioni alternative della politica cittadina. Sulla questione del nuovo stadio, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha scelto la linea del realismo schietto, parlando questa mattina da Piazza Maggiore per evitare di alimentare facili entusiasmi dopo i rumours su una possibile location nella zona nord-est della città, vicino alla Fiera. Il messaggio è chiaro: senza basi finanziarie solide, ogni progetto rimane sulla carta. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacacentro-biavati-sindaco-frena-presidente-tribunale-o9zbumrm Lepore: "Servono investitori, non parole".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo stadio di Bologna, Lepore frena: “Servono investitori o niente illusioni”. Zanni rilancia: “Impianto a Nord-Est”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Il nuovo stadio del Venezia e l’arena della Reyer in costruzione | MATCHDAY

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, Chiarello: «Logica, testa e cuore. Ma niente illusioni: servono conferme»

Bologna vota: Zanni sfida il sindaco, stop a Città 30 e stadioBologna al voto: Zanni lancia la sfida con uno stadio privato e stop alla Città 30 Alberto Zanni, presidente di Confabitare, ha ufficialmente...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bologna, verso uno stadio nuovo nel quadrante nord-est della città. Ci sono già i primi partner interessati. In campo anche BolognaFiere; Elisa, la nuova sfida all'Inalpi Arena: ecco quali canzoni canterà dopo il sondaggio social| La scaletta; 2 miliardi per la nuova Centrale? Come diventerebbe (o potrebbe diventare) la stazione di Milano; Elisa nei palasport: la scaletta del tour 2026 tra due inediti, Cranberries e brani storici.

Nuovo stadio di Bologna, Lepore frena: Servono investitori o niente illusioni. Zanni rilancia: Impianto a Nord-Estll sindaco gela gli entusiasmi: Il capitolo si può riaprire se ci sono investitori. La controproposta del candidato sindaco e presidente di Confabitare: il Dall'Ara al centro di una cittadella dello ... msn.com

Bologna, verso uno stadio nuovo nel quadrante nord-est della città. Ci sono già i primi partner interessati. In campo anche BolognaFiereDopo l'addio al progetto di restyling del Dall'Ara, l'idea di un nuovo stadio è stata abbracciata da BolognaFiere e altri importanti partner della città, pronti ad accompagnare nell’inedito viaggio il ... corrieredibologna.corriere.it

Uscire da Milano non deve per forza significare traffico, code e tempi imprevedibili. Con Brebemi il viaggio cambia ritmo: - percorrenza fluida - comfort di guida - sicurezza - tempi certi Da Milano verso Brescia e il nord-est, scegli la strada che ti semplifica il viag x.com

Com'è vivere nel nord-est dell'Italia in generale reddit