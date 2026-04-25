Napoli Chiarello | Logica testa e cuore Ma niente illusioni | servono conferme

Da napolipiu.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team napoletano ha ottenuto una vittoria convincente in una recente partita, ma l’attenzione rimane alta perché sono necessari ulteriori risultati per confermare il percorso. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di usare logica, testa e cuore, senza tuttavia lasciarsi ingannare, poiché ci sono ancora molte incognite da chiarire prima di considerare definitiva questa fase della stagione.

"> NAPOLI – Una vittoria netta, ma da leggere con equilibrio. Umberto Chiariello analizza il 4-0 del Napoli sulla Cremonese nel suo editoriale per Canale 21, sottolineando come la squadra di Conte abbia finalmente ritrovato ordine e identità dopo il passo falso con la Lazio. «Logica, testa, cuore», è la sintesi del giornalista, che evidenzia la risposta attesa dopo il “nulla cosmico” visto contro i biancocelesti. Un Napoli più concreto, più diretto e soprattutto più coerente nelle scelte tecniche. Chiariello punta proprio sulle decisioni di Conte: l’abbandono dei “Fab Four” e il ritorno a un assetto più equilibrato hanno restituito fluidità e intensità alla manovra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Napoli, Chiarello: «Logica, testa e cuore. Ma niente illusioni: servono conferme»

#CHIARIELLO PUNTO CHIARO 14/11/25: «È il momento di un confronto con la squadra!»

Video #CHIARIELLO PUNTO CHIARO 14/11/25: «È il momento di un confronto con la squadra!»

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