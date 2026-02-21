Bologna vota | Zanni sfida il sindaco stop a Città 30 e stadio

Alberto Zanni ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni comunali di Bologna, portando una proposta chiara per la città: costruire uno stadio privato e bloccare l’implementazione della Città 30. In un incontro pubblico, il presidente di Confabitare ha spiegato le sue idee, attirando l’attenzione di molti cittadini. Zanni ha anche criticato alcune decisioni passate dell’amministrazione, puntando a cambiare il corso delle politiche urbane. La campagna elettorale entra nel vivo.

Bologna al voto: Zanni lancia la sfida con uno stadio privato e stop alla Città 30. Alberto Zanni, presidente di Confabitare, ha ufficialmente presentato il primo assaggio del suo programma elettorale per le prossime elezioni comunali a Bologna, aprendo un confronto diretto con l’amministrazione in carica e delineando una visione alternativa per il futuro della città. L’evento, svoltosi presso l’hotel ‘I Portici’, ha la partecipazione di numerosi esponenti civici e rappresentanti di associazioni, segnando un punto di partenza nella corsa alla poltrona di sindaco. La presentazione è avvenuta in un contesto di fermento politico, con la presenza di altri candidati civici come Giovanni Favia, e ha sollevato immediate reazioni, tra cui accuse di finanziamenti esterni e polemiche sull’utilizzo del logo di Confabitare nella campagna elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

ll Tar annulla Bologna Città 30. Il sindaco Lepore: «Serve per salvare vite»Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città.

Sindaco di Bologna, anche Zanni scende in campo: “Potenziare la polizia locale una priorità”Il sindaco di Bologna, Alberto Zanni, ha annunciato che rafforzare la polizia locale sarà una delle sue prime azioni.

