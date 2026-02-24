Approvato il nuovo Piano Opere Pubbliche di Bari Tensione nella maggioranza | Bronzini si astiene

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato il Piano Opere Pubbliche per il triennio 2026-2028, dopo aver discusso a lungo. La decisione è arrivata nonostante le tensioni nella maggioranza, con la consigliera Bronzini che si è astenuta. La delibera include nuovi interventi per migliorare le infrastrutture cittadine e si prepara a essere attuata nelle prossime settimane. La votazione finale ha segnato un momento cruciale nel percorso di sviluppo della città.

Il ricco documento prevede 512 interventi, suddivisi in 3 annualità. La spesa complessiva è di 816 milioni di euro. Qualche polemica all'interno dei gruppi di centrosinistra Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2026-2028, con l'elenco annuale. Un sì arrivato all'interno di una corposa seduta che ha visto, tra gli altri provvedimenti, anche la discussione sul bilancio di previsione triennale. Una riunione non semplice che ha portato anche a una polemica all'interno della maggioranza di centrosinistra. Il consigliere Marco Bronzini (Pd) si è astenuto manifestando "un segnale di disapprovazione" sul metodo e non sulle proposte del documento. Nella sala consiliare si è acceso un acceso dibattito sulle nuove opere pubbliche. Il Consiglio Comunale, lunedì 23 febbraio, ha approvato il Piano Triennale Lavori Pubblici 2026-2028 e il Bilancio di previsione 2026. L'Assessore ai Lavori Pubblici, Vicesindaco Nunzia Convertini, ha illustrato al Consiglio le opere inserite nel Piano