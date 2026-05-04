De Dominicis nuovo incarico dopo il Garofani-gate | guiderà le relazioni esterne di Simest

Dopo il caso noto come Garofani-gate, Francesco De Dominicis è stato nominato responsabile delle relazioni esterne di Simest. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa della Federazione autonoma bancari italiani. La sua nomina segna un cambiamento nel settore delle comunicazioni per la società, che si occupa di investimenti e sviluppo internazionale. La sua esperienza si inserisce in un contesto di riorganizzazione interna.

Francesco De Dominicis, finora capo ufficio stampa della Federazione autonoma bancari italiani, assume la guida delle relazioni esterne di Simest. Lo riporta Dagospia. Qualche mese fa era stato sospettato di essere la “ talpa ” che aveva rivelato a La Verità il presunto piano per ostacolare l’eventuale rielezione di Giorgia Meloni tramato dal Quirinale, carpito dalla bocca di Francesco Saverio Garofani – consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – durante una cena tra tifosi romanisti sulla terrazza Borromini: l’evento era stato organizzato da Luca Di Bartolomei, figlio della bandiera giallorossa Agostino. Perché De Dominicis è stato additato come presunta talpa.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - De Dominicis, nuovo incarico dopo il Garofani-gate: guiderà le relazioni esterne di Simest Notizie correlate Alghero chiama Plastina: nuovo incarico dopo il piano criminaleGiulio Plastina riceve la nomina a direttore del Parco di Porto Conte ad Alghero, un incarico che arriva a ridosso di una gravissima aggressione... Consiglio comunale, Laura Allegrini: "Mi dimetto per un nuovo incarico". Entra Marco De CarolisL'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con la storia degli ultimi ottant'anni di storia repubblicana a fare da sfondo tra gli scranni di...