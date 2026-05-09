Nuovo hub a Trigoria | la sfida dell’acquaponica per sfamare il mondo

A Trigoria è stato aperto un nuovo centro dedicato all'acquaponica, una tecnica che combina l'allevamento di pesci e la coltivazione di piante in un sistema integrato. Medici e agronomi lavorano insieme all’interno dello stesso spazio per studiare possibili soluzioni alla crescente domanda alimentare globale. La struttura mira a esplorare come questa metodologia possa contribuire a rispondere alle sfide di un mondo con oltre 9 miliardi di abitanti.

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? Punti chiave Come può l'acquaponica risolvere la crisi alimentare dei 9 miliardi?. Cosa accade quando medici e agronomi collaborano nello stesso centro?. Perché lo scarto agricolo diventa una risorsa vitale per il pianeta?. Come influirà questo nuovo modello sulla nostra salute pubblica?.? In Breve Giancarlo Righini e Maria Siclari supportano il progetto per la sovranità alimentare.. Proiezioni demografiche indicano oltre 9 miliardi di persone nel prossimo futuro.. Ricerca multidisciplinare coinvolge agronomi, biotecnologi, medici, informatici e farmacologi.. Modello basato su economia circolare per il riutilizzo delle risorse idriche.. Il Campus Bio-Medico di Roma inaugura oggi, 9 maggio 2026, l’Agri Research and Teaching Center a Trigoria per affrontare le sfide globali del sistema alimentare e ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo hub a Trigoria: la sfida dell’acquaponica per sfamare il mondo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Modena: 3 milioni per il nuovo hub AI dell’UniversitàModena accoglie oggi l’inaugurazione di un nuovo polo tecnologico dedicato all’intelligenza artificiale, realizzato dall’Università di Modena e... Leggi anche: Dal garage al mondo: nasce a Frosinone l’hub dell’IA globale