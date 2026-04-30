Dal garage al mondo | nasce a Frosinone l’hub dell’IA globale

A Frosinone è stato inaugurato un nuovo centro di 1600 metri quadrati dedicato all’intelligenza artificiale. La società ha l’obiettivo di assumere oltre 100 collaboratori per gestire progetti a livello internazionale. L’hub, situato nel garage di partenza, si propone di diventare un punto di riferimento nel settore tecnologico e dell’IA. L’apertura segna un passo importante per lo sviluppo di questa realtà nella regione.

? Cosa sapere Humans.tech inaugura a Frosinone un nuovo hub tecnologico di 1600 metri quadrati.. La società punta a superare i 100 collaboratori gestendo progetti internazionali AI.. A Frosinone, l’inaugurazione di un nuovo centro tecnologico di 1600 metri quadrati da parte di Humans.tech segna un punto di svolta per l’innovazione digitale nel Lazio, trasformando un territorio periferico in un polo per lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. La storia della tech company che oggi guida Mario De Santis ha radici profonde in un garage dove, nel marzo del 2015, cinque ragazzi iniziarono a progettare il futuro. Quello che...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal garage al mondo: nasce a Frosinone l’hub dell’IA globale Notizie correlate Molisani nel mondo: nasce l’Hub per far rinascere i borghi? Cosa sapere L'Hub delle Radici si riunisce a Castel del Giudice sabato 2 maggio. Trieste punta al cuore dell’Europa: nasce l’hub delle materie primeIl governo italiano ha proposto il porto di Trieste come sede per un imponente centro logistico europeo dedicato allo stoccaggio di materie prime...