A Modena si è svolta l'inaugurazione di un nuovo polo dedicato all'intelligenza artificiale, realizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Il progetto prevede un investimento di tre milioni di euro e mira a sviluppare attività di ricerca e formazione nel settore tecnologico. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ateneo e delle istituzioni locali.

Modena accoglie oggi l’inaugurazione di un nuovo polo tecnologico dedicato all’intelligenza artificiale, realizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Il centro, denominato UniMore AI Center, sorge nel dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari ed è il risultato di due anni e mezzo di lavori intensivi. Con un investimento di tre milioni di euro, questa struttura si propone come punto di riferimento per la ricerca e il trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio. L’iniziativa nasce da una richiesta formulata nel 2019 e sostenuta dalla rete europea Ellis e da Confindustria Emilia. I fondi provengono dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse europee destinate allo sviluppo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: 3 milioni per il nuovo hub AI dell’Università

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