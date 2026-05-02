Noventa piange Alex Zanardi | fiori davanti alla sua casa e bandiere a mezz’asta

Noventa Padovana si trova in lutto a causa della scomparsa di Alex Zanardi. Questa mattina, davanti alla sua casa situata in via Alcide De Gasperi, sono stati posti dei fiori, mentre le bandiere sono state esposte a mezz’asta. La residenza della famiglia si trova in quella via, dove viveva con la moglie e il figlio. La comunità si è raccolta per ricordare l’ex pilota e atleta.

Noventa Padovana è in lutto per Alex Zanardi. Questa mattina un mazzo di fiori è stato deposto davanti al portone della sua abitazione in via Alcide De Gasperi, dove viveva con la moglie Daniela e il figlio. Un gesto che racconta il dolore di una comunità colpita dalla scomparsa di una figura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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