Nuovi lavori all' istituto Fauser | manutenzione e sicurezza antincendio per la scuola

Sono in corso gli interventi di manutenzione e miglioramento della sicurezza antincendio presso l’istituto tecnico industriale Fauser di Novara. I lavori sono in fase di completamento e riguardano principalmente le strutture di sicurezza e gli impianti dell’edificio. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale, con interventi che interessano diverse aree dell’istituto.

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