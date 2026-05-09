Nuovi lavori all' istituto Fauser | manutenzione e sicurezza antincendio per la scuola
Sono in corso gli interventi di manutenzione e miglioramento della sicurezza antincendio presso l’istituto tecnico industriale Fauser di Novara. I lavori sono in fase di completamento e riguardano principalmente le strutture di sicurezza e gli impianti dell’edificio. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale, con interventi che interessano diverse aree dell’istituto.
Sono in fase di ultimazione gli interventi di adeguamento dell'istituto tecnico industriale Fauser di Novara. I lavori, finanziati dalla Provincia, hanno riguardato la messa a norma antincendio della struttura e una serie di manutenzioni straordinarie attese da tempo.Gli interventi per la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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