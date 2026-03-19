AI e sicurezza autostradale | a Mestre la prova sul campo dei nuovi sistemi antincendio

A Mestre si svolge una prova sul campo di nuovi sistemi antincendio integrati con intelligenza artificiale, progettati per migliorare la sicurezza lungo le autostrade. Il test coinvolge apparecchiature che utilizzano tecnologie avanzate per rilevare e intervenire in caso di incendi. La sperimentazione mira a verificare l’efficacia di queste soluzioni innovative nel garantire interventi rapidi e tempestivi.

Intelligenza artificiale e tecnologie avanzate al servizio della sicurezza della rete autostradale. È questo il focus dell'esercitazione operativa promossa da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV per sperimentare sul campo nuovi sistemi digitali dedicati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nelle gallerie. Nel corso della mattinata è stato simulato un incendio in galleria sull'A4 Passante di Mestre, con attività dimostrative presso il sottopasso San Silvestro e l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia Mestre. Una prova operativa che ha consentito di testare un sistema basato su algoritmi... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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