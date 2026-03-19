A Mestre, Autostrade per l’Italia e la società statale stanno testando nuovi sistemi antincendio. La prova coinvolge tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza lungo le strade. L’obiettivo è valutare l’efficacia di queste soluzioni innovative nel prevenire e gestire incendi su tratte autostradali. La sperimentazione si svolge in un’area dedicata, con l’obiettivo di implementare successivamente le nuove tecnologie su larga scala.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Intelligenza artificiale e tecnologie avanzate al servizio della sicurezza della rete autostradale. È questo il focus dell'esercitazione operativa promossa da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – Cav per sperimentare sul campo nuovi sistemi digitali dedicati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nelle gallerie. Nel corso della mattinata è stato simulato un incendio in galleria sull'A4 Passante di Mestre, con attività dimostrative presso il sottopasso San Silvestro e l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia Mestre. Una prova operativa che ha consentito di testare un... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ai e Sicurezza, a Mestre prova di Autostrade Stato e Cav per nuovi sistemi antincendio

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