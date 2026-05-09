Nuove scritte diffamanti | Rapiscono i bambini

Nella notte tra giovedì e ieri, il cimitero di Barco è stato danneggiato da scritte scritte con spray che contenevano frasi diffamatorie e complottiste, tra cui una che accusava di rapimenti di bambini. Contestualmente, è stato sabotato un ripetitore di telefonia mobile, con la cabina elettrica danneggiata e il servizio interrotto. Le azioni sono attribuite ai Guerriglieri ViVi, che avevano già colpito in passato.

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