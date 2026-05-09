Nuove scritte diffamanti | Rapiscono i bambini
Nella notte tra giovedì e ieri, il cimitero di Barco è stato danneggiato da scritte scritte con spray che contenevano frasi diffamatorie e complottiste, tra cui una che accusava di rapimenti di bambini. Contestualmente, è stato sabotato un ripetitore di telefonia mobile, con la cabina elettrica danneggiata e il servizio interrotto. Le azioni sono attribuite ai Guerriglieri ViVi, che avevano già colpito in passato.
Bibbiano di nuovo nel mirino dei Guerriglieri ViVi, che nella notte tra giovedì e ieri hanno imbrattato i muri del cimitero di Barco con scritte complottiste e diffamatorie, e sabotato la cabina elettrica di un ripetitore di telefonia mobile, provocando l’interruzione del servizio. Una nuova azione della sigla W cerchiata che va oltre il vandalismo: unisce il repertorio no vax, anti 5G e anti Agenda 2030 al danneggiamento di infrastrutture. Gli armadi dove sono contenuti i circuiti di alimentazione del ripetitore sono stati aperti e materiale simile a schiuma espansa poliuretanica è stato spruzzato in gran quantità all’interno. Sui muri perimetrali del cimitero e il grosso palo sono comparse scritte tracciate con vernice rossa come "scie chimiche = veleno", "genocidi con vax e 5G", "smartcity = gabbia", insieme alla firma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Caivano, tenta di rapire un bambino
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