Dopo la vittoria del Torino contro il Parma con il punteggio di 4-1, il presidente del club ha commentato la partita e ha espresso preoccupazione per le scritte offensive trovate sui muri di Masio, la sua città natale. Ha sottolineato che si tratta di messaggi terribili, soprattutto per i bambini che le vedono, e ha precisato che si parla di calcio, non di guerra.

Al termine della sfida vinta dal Torino contro il Parma per 4-1, il presidente del Torino ha evidenziato la prestazione positiva della squadra, ma ha voluto commentare le scritte offensive comparse sui muri di Masio, la sua città natale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "A Masio scritte terribili per i bambini che le vedono. Parliamo di calcio, non di guerra"

Articoli correlati

“I bambini che vedono le città distrutte dalla guerra che fiducia avranno nel futuro e che uomini diventeranno? È anche al storia di Gomorra”: così Marco D’AmoreAmbientata a Napoli nel 1977, è la storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano entrerà nel mondo della criminalità Il...

TS – Cairo, minacce e insulti pesantissimi. Cosa è successo a Masio, il comune di origine del presidente del Torino2026-03-10 13:53:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Il clima sempre di alta tensione attorno al...

Altri aggiornamenti su Cairo A Masio scritte terribili per i...

Temi più discussi: Cairo: A Masio scritte terribili per i bambini che le vedono. Parliamo di calcio, non di guerra; Pagherai tutto pagherai caro. Insulti e minacce a Cairo nella sua Masio; Cairo, minacce e insulti pesantissimi. Cosa è successo a Masio, il comune di origine del presidente del Torino; Minacce di morte contro Cairo scritte su muri e strade di Masio, il suo paese natale.

Cairo, minacce e insulti pesantissimi. Cosa è successo a Masio, il comune di origine del presidente del TorinoTORINO - Il clima sempre di alta tensione attorno al Torino. Nel fine settimana i comuni di Masio e Quattordio, in provincia di Alessandria, sono stati presi di mira da ignoti che hanno imbrattato mur ... tuttosport.com

Masio, insulti e minacce a Cairo. Il sindaco: Rimborsa lui le spese di puliziaMasio tappezzata di scritte spray, stickers e striscioni rivolti al presidente del Torino Cairo, ecco le parole del sindaco ... toro.it

Almeyda scuote il calcio: “Parliamo di una partita mentre nel mondo ci sono guerre” Nel calcio spesso si discute di risultati, classifiche e prestazioni. Ma a volte una conferenza stampa diventa qualcosa di più. Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha scelto d - facebook.com facebook

"C'è una guerra in corso e noi parliamo di giocare una partita. Questo significa che non ci importa di niente. Stanno lanciando missili che costano 50 milioni di euro. Perché non spendere quei soldi in cibo e istruzione Stiamo andando indietro..." Matias x.com