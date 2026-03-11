Rapiscono i bambini per il traffico d’organi | l’assessora di Garda si dimette dopo la fake news

L’assessora di Garda si è dimessa dopo aver diffuso un falso allarme su WhatsApp riguardante rapimenti di bambini per il traffico di organi. La notizia circolava tra amici e conoscenti prima di diventare pubblica e portare alle dimissioni della stessa assessora. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi delle fake news e sulla responsabilità di chi le condivide.

Prima il falso allarme diffuso su WhatsApp con amici e conoscenti, poi le dimissioni. Roberta Cecere, assessora al Sociale e all’Istruzione del Comune di Garda, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere stata accusata di «procurato allarme» e «irresponsabilità» per una vicenda di cui è stata protagonista nei giorni scorsi. Cecere ha registrato un messaggio vocale in cui parla di un fantomatico tentativo di rapimento di un bambino di 11 anni a Bardolino, un paese confinante con Garda, sempre affacciato sul lago. Un’azione che sarebbe servita a «incrementare il traffico d’organi e la pedofilia». Peccato che la notizia si è rivelata completamente falsa. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Hanno tentato di rapire un bambino”, ma è una fake news. L’assessora di Garda, Roberta Cecere, si dimetteLe dimissioni dell’assessora Roberta Cecere scuotono il Comune di Garda dopo la diffusione di una fake news su un presunto rapimento di un bambino... Il delitto scuote Anguillara: si dimette l’assessora alla Sicurezza, è la madre del marito di Federica TorzulloIl caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha ormai superato i confini della cronaca nera, arrivando a investire direttamente le istituzioni locali. Una selezione di notizie su Rapiscono i bambini per il traffico... Discussioni sull' argomento Bambini rapiti: la psicosi collettiva che si alimenta da sola; Volevano rapire un bambino: da Perugia a Corciano cresce l'allarme, ma è una bufala; Allarme nelle scuole per un uomo, ecco il motivo; Supera il cancello di un asilo e tenta di rapire un bimbo: la collaboratrice scolastica interviene ed evita il peggio. Alcuni cittadini hanno provato a mettere un messaggio che circola da qualche giorno sulle chat dei genitori sostenendo che ci sono quattro uomini neri che rapiscono bambini. Non li abbiamo pubblicati perché non verificabili. In compenso pubblichiamo quant - facebook.com facebook