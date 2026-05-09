Nuove regole per il mare | cambiano le concessioni e il demanio

Sono state introdotte nuove norme riguardanti le concessioni demaniali marittime e la gestione del mare. Le modifiche prevedono cambiamenti nelle procedure di assegnazione e rinnovo delle concessioni agli stabilimenti balneari. Inoltre, sono stati nominati nuovi commissari straordinari incaricati di supervisionare le pratiche in corso e di attuare le disposizioni contenute nelle nuove regole. Questi interventi puntano a riformare il settore e a modificare le modalità di gestione delle concessioni esistenti.

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