Acque minerali la rivoluzione comincia dal bacino Sangemini | le nuove regole per le concessioni

La giunta regionale ha approvato le nuove indicazioni strategiche e gestionali per le concessioni di acqua minerale nel bacino Sangemini. Su proposta dell’assessore Thomas De Luca, è stato deciso di avviare una procedura di evidenza pubblica che riguarda il rilascio delle autorizzazioni. La decisione interessa le future regole di gestione delle acque minerali nel territorio.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore Thomas De Luca, ha approvato le indicazioni strategiche e gestionali per la predisposizione dell'avviso relativo alla procedura di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di acqua minerale del bacino Sangemini. L’atto riguarda un complesso di concessioni di alto rilievo, tra cui Sangemini, Antiche sorgenti umbre – Fabia, Fonte Aura e Grazia Sorgenti di Acquasparta. Si tratta della prima applicazione della nuova disciplina regionale (legge regionale 72021) che introduce il metodo della gara pubblica per l’assegnazione delle risorse idriche minerali. La delibera fissa alcuni pilastri strategici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Non servirà più”. Rivoluzione Pos in Italia, l’annuncio: le nuove regoleQuante volte, dopo aver pagato con la carta, vi siete ritrovati con quel foglietto in mano e la solita domanda: “Lo tengo o lo butto?”.

Le migliori acque minerali imbottigliate di Napoli: caratteristiche, proprietà e consigli per la saluteNapoli e la sua provincia vantano una ricca tradizione nella produzione di acque minerali, grazie alla presenza di sorgenti naturali che offrono...

Tutti gli aggiornamenti su Acque minerali.

Acque minerali contaminate da PFAS e pesticidi: c’è anche la tua preferita tra quelle analizzate nel test svizzero?In molti sono portati a considerare – complici spot evocativi e spesso ingannevoli – l’acqua minerale naturale pura e salutare, proveniente da fonti incontaminate. Ma per fortuna, sono sempre di più ... greenme.it

Acque minerali, M5S: La risorsa pubblica torni ai territori e sostenga lavoro e sostenibilitàPOTENZA - Le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Araneo e Verri, hanno presentato una serie di emendamenti al disegno di legge n. 62/2025 sulla gestio ... ivl24.it