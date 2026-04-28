Il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato lunedì nuove regole riguardanti il rischio edilizio e il divieto di fumare nei parchi pubblici. Le modifiche riguardano sia aspetti tecnici legati alla sicurezza degli edifici che misure per limitare il fumo nelle aree verdi frequentate da cittadini di tutte le età. Queste decisioni sono state adottate con il voto favorevole della maggioranza.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato lunedì nuove norme su rischio edilizio e fumo.. Le misure impattano sulla sicurezza del Centro Storico e sulla salute presso scuole e ospedali.. Lunedì 27 aprile, il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato all’unanimità due mozioni cruciali per la sicurezza urbana e la salute pubblica, toccando direttamente la gestione del patrimonio edilizio storico e le regole di convivenza nei luoghi comuni della città. La seduta, aperta dal Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti dopo la verifica del numero legale, ha al centro dell’agenda due proposte di deliberazione presentate dalle commissioni consiliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: stop al fumo nei parchi e nuove regole

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