Nuove pillole per dimagrire studio svela cosa succede nel cervello ?

Nuove pillole per dimagrire stanno attirando l’attenzione, con un crescente utilizzo tra le persone. I farmaci a base di GLP-1, destinati a combattere l’obesità, sono al centro di numerosi studi e discussioni. Recentemente, una ricerca ha analizzato gli effetti di questi medicinali nel cervello, cercando di capire cosa succede durante l’assunzione. La popolarità di questi trattamenti sembra destinata a crescere ancora, mantenendo un ruolo importante nel panorama medico attuale.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Sempre più popolari e sempre più utilizzati. I farmaci Glp-1 anti obesità continuano la loro fase di ascesa restando costantemente sotto i riflettori e sotto la lente degli scienziati. Dopo le formulazioni iniziali da iniettare sottocute (con le famose penne pre-riempite), sul mercato si affacciano le nuove versioni in pillola e nuove molecole che vanno ad ampliare la famiglia di semaglutide e tirzepatide. Per esempio, proprio a inizio aprile negli Usa la Fda ha approvato in tempi record il nuovo anti-obesità in pillola orforglipron, presentato come un farmaco che può essere assunto in qualsiasi momento della giornata senza restrizioni di cibo o acqua.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuove pillole per dimagrire, studio svela cosa succede nel cervello ? ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dopo aver sfiorato la morte, i sogni cambiano: lo studio che prova cosa succede al cervelloUno studio scientifico condotto dalla Massey University ha rivelato che le persone che hanno vissuto esperienze di quasi morte manifestano... Leggi anche: I segreti dei sogni: perché sogniamo e cosa succede nel cervello durante la notte Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Novo Nordisk batte le attese: la pillola per dimagrire rilancia la corsa contro Eli Lilly; Farmaci per dimagrire, nel lungo periodo la chirurgia costa meno dei GLP-1; Obesità, dimagrire col bisturi più economico dei farmaci nel lungo periodo; Arisa, Emma, Olivia: magre a tutti i costi con l'Ozempic?. Novo Nordisk batte le attese: la pillola per dimagrire rilancia la corsa contro Eli LillyIl colosso farmaceutico danese rivede al rialzo le prospettive per l'intero 2026, grazie al successo della versione in pillole del farmaco Wegovy. E dopo ... huffingtonpost.it «Addio aghi, arriva la pillola che fa dimagrire»: entro la fine del 2025 la versione orale di Ozempic e Wegovy. Come funziona e quanto costaLa rivoluzione dei farmaci dimagranti è alle porte. Entro la fine del 2025 negli Stati Uniti dovrebbe arrivare l’ok della Food and Drug Administration (FDA) alla prima pillola anti-obesità a base di ... corriereadriatico.it Caos Real Madrid, violenta lite tra Valverde e Tchouameni: L’uruguaino in ospedale! #CalcioinPillole #RealMadrid #Valverde #Tchouameni x.com Sto prendendo pillole strane o è vero che il genere "Indie Dance" si riferiva una volta a musica dance vicina all'Indie Rock ed ora è house organica/house melodica che suona medio-orientale reddit