I segreti dei sogni | perché sogniamo e cosa succede nel cervello durante la notte

Gli scienziati hanno scoperto che sogniamo perché il cervello elabora le informazioni accumulate durante il giorno, anche se ancora non capiamo esattamente cosa accade durante il sonno. Un recente studio ha evidenziato come le attività cerebrali notturne possano influenzare i ricordi e le emozioni, mostrando che i sogni sono più di semplici immagini casuali. Per esempio, durante una notte, il cervello rielabora le esperienze recenti, creando connessioni tra ricordi lontani e sentimenti nascosti.

S iamo andati sulla Luna e abbiamo inventato l’intelligenza artificiale, ma ancora non sappiamo perché sogniamo. Da dove vengono le immagini della notte? Per gran parte della storia umana si è pensato che fossero messaggi degli dèi o dei defunti. A portarli, per gli antichi greci, era Hypnos, il Dio del sonno che è ancora presente nel nostro vocabolario, per esempio quando definiamo i farmaci per dormire: gli ipnoinduttori e gli ipnotici. Oggi le neuroscienze hanno chiarito che i racconti notturni sono prodotti dal cervello. Mentre sogniamo, i neuroni vengono percorsi da un’attività elettrica intensa che crea nella nostra mente suoni, visioni, tempeste di emozioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Cosa sono i sogni lucidi e cosa succede al cervello quando ti accorgi di stare sognando mentre dormiMolti si sono trovati a un certo punto a rendersi conto di stare sognando nel bel mezzo della notte.

