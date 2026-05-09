Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei | l’importanza della lingua parlata e il progetto di ortoepia di un istituto di Seregno
È stata presentata una bozza delle nuove Indicazioni Nazionali dedicate ai licei, attualmente aperta a consultazioni. Tra i punti discussi, si evidenzia l’attenzione alla lingua parlata e alla cura dell’ortografia attraverso un progetto specifico di ortoepia promosso da un istituto di Seregno. Queste indicazioni mirano a modificare alcuni aspetti della didattica e sono oggetto di confronto tra docenti e studenti.
La bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i percorsi liceali, attualmente in fase di consultazione, introduce una riflessione rilevante per la didattica quotidiana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una raccolta di contenuti
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