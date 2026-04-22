È stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, dopo la conclusione dei lavori da parte della commissione incaricata di redigere il documento. La bozza del testo è ora disponibile e rappresenta il risultato delle recenti attività di revisione. Le indicazioni riguardano le modalità di insegnamento e i contenuti da seguire nelle scuole superiori di secondo grado.

La Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per i Licei ha terminato i lavori della bozza di documento. La pubblicazione del documento è finalizzata ad avviare con le istituzioni scolastiche la fase di consultazione, che la stessa Commissione effettuerà mediante incontri con le associazioni professionali e disciplinari, con le associazioni dei genitori e degli studenti e con le organizzazioni sindacali della scuola. Il Ministro Valditara ha fortemente voluto nuove Indicazioni nazionali. Si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pubblicato il testo delle nuove “Indicazioni nazionali per i Licei”. Le novità

Notizie correlate

Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTOLa Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per i Licei ha terminato i lavori di redazione della bozza di...

Geostoria: rimangono 3 ore, ma Geografia avrà un testo specifico. Bozza Nuove Indicazioni Nazionali per i liceiLe Indicazioni Nazionali, attualmente valida per la scuola superiore, sono in vigore dal 2010: quindici anni nel corso dei quali le trasformazioni...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Adozione libri di testo e tetti di spesa: ecco il calcolo corretto dei limiti con la deroga del 20%. Esempio; Riforma TUF: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale - DB; Nuovo TUIR: contenuti e struttura della bozza; Avviso istituzione albo rivenditori autorizzati per le fornitura dei libri di testo scuole primarie statali e private paritarie a.s. 2026/2027.

Pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei. Le novitàLa Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per i Licei ha terminato i lavori di redazione della bozza di documento. La pubblicazione del documento è ... iltempo.it

Il Testo Unico IVA approda in Gazzetta UfficialeNella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. ipsoa.it

Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . In un video pubblicato sulla pagina PESCATORI A TAVOLA , Alessandro Racanati chiede di intensificare le ricerche nell’area del crollo e in mare: “Sono 19 giorni che non abbiamo notizie” I dettagli su IlCentro.it #trigno #croll - facebook.com facebook

Il sovrano, in un video pubblicato sui suoi canali social, non specifica a quali questioni si riferisca. Commosso la saluta: "Cara mamma, rimarrai per sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere". x.com