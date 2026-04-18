Nel corso di un anno, due modelli iconici del mondo dei veicoli 4x4 sono tornati sulla scena. Nissan ha annunciato che la nuova versione della X-Terra sarà disponibile nel 2028, mentre Toyota ha presentato la Land Cruiser FJ al Japan Mobility Show nel 2025, con un lancio programmato per metà 2026. Entrambi i veicoli sono stati oggetto di attenzione per le loro riproposizioni nel segmento del fuoristrada.

Nel giro di dodici mesi, due leggende del fuoristrada sono tornate dal cassetto dei progetti: Nissan ha confermato il ritorno della X-Terra per il 2028, Toyota ha svelato la Land Cruiser FJ al Japan Mobility Show 2025 con lancio previsto a metà 2026. Due 4×4 “retro” costruiti su telaio a longheroni body-on-frame, con design squadrato e vocazione off-road pura. Ma arrivano davvero in Italia? E quale dei due è pensato per il mercato europeo? Ecco il confronto concreto. Le date di arrivo confermate. Toyota Land Cruiser FJ: debutto Japan Mobility Show ottobre 2025, lancio commerciale Giappone metà 2026. Nissan X-Terra: ritorno ufficiale confermato, lancio previsto fine 2028 (probabile MY2029), prodotta a Canton, Mississippi.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Land Cruiser FJ o X-Terra: quale 4×4 torna davvero?

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