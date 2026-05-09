Nuova Sulcitana | blocco a Capoterra verso Pula da lunedì 11 maggio

Da lunedì 11 maggio, una strada principale tra Capoterra e Pula sarà interdetta al traffico. La chiusura durerà almeno fino a una data da definirsi e riguarda la carreggiata in direzione Pula. Le autorità hanno indicato percorsi alternativi per chi si sposta lungo questa tratta, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui percorsi di deviazione da seguire. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti in anticipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali percorsi alternativi dovranno seguire gli automobilisti per evitare il blocco?. Come influiranno i lavori sulla viabilità verso la direzione Cagliari?. Quando è prevista la riapertura definitiva dello svincolo di Capoterra?. Perché la vecchia statale potrebbe causare code impreviste nelle ore di punta?.? In Breve Lavori per pavimentazione drenante e nuova carreggiata direzione Cagliari. Traffico deviato sulla vecchia Statale 195 tra Capoterra e Su Loi. Rallentamenti previsti nelle ore di punta per il carico sulla vecchia strada. Fine lavori programmata per lunedì 18 maggio. Lunedì 11 maggio la Nuova Sulcitana subirà un blocco operativo nel tratto tra Capoterra e Su Loi, con l’interruzione del traffico verso Pula per i lavori di Anas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Sulcitana: blocco a Capoterra verso Pula da lunedì 11 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Da lunedì 11 maggio l’emissione delle carte d’identità elettroniche (CIE) verrà effettuata solo previa prenotazioneTempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che, in considerazione dell’elevato numero di cittadini che quotidianamente si rivolgono all’Ufficio... Cantieri nel tunnel Monte Piazzo sulla Statale 36, da lunedì 11 maggio cambia la circolazioneSono partiti i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36, per interventi di rinforzo delle strutture della canna nord con...