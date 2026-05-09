Nuova Renault 4 2026 | prezzo sotto 25.000€?

La Renault 4 sta per tornare dopo più di tre decenni, questa volta come un crossover compatto alimentato a batteria. La vettura, annunciata come erede della storica R4, dovrebbe arrivare nel mercato nel 2026 con un prezzo che potrebbe rimanere sotto i 25.000 euro. Le anticipazioni indicano un design innovativo e caratteristiche tecniche orientate all'elettrico. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle specifiche definitive o alle date di lancio esatte.

La Renault 4 torna dopo oltre 30 anni. Questa volta sarà un piccolo crossover elettrico, erede della leggendaria R4. Ma il vero tema è il prezzo: riuscirà Renault a tenerlo accessibile? Design: la R4 in chiave moderna. Linee squadrate che ricordano la 4L originale. Lunghezza di circa 4,14 metri. Tetto in tela apribile come omaggio all originale. Portellone grande e bagagliaio da 420 litri. Motori: solo elettrica. 120 CV con batteria da 40 kWh (circa 300 km). 150 CV con batteria da 52 kWh (circa 400 km ). Piattaforma CMF-BEV (stessa della Renault 5). Ricarica rapida: dal 15% all 80% in 30 minuti. Prezzo: quanto costa. La Renault 5 parte da circa 25.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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