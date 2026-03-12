Nuova Renault Clio | oltre 10.000 ordini in Italia

La nuova Renault Clio ha superato i 10.000 ordini in Italia, segnando un record di vendite per il modello. La casa automobilistica ha registrato un forte interesse da parte dei clienti, con numeri che evidenziano una crescita rispetto alle versioni precedenti. La vettura sta riscuotendo attenzione sia tra gli acquirenti privati sia tra le flotte aziendali.

(Adnkronos) – La nuova generazione di Renault Clio sta registrando risultati significativi nel mercato italiano. A pochi mesi dall'avvio della commercializzazione, la compatta della casa francese ha già superato quota 10.000 ordini, segno di un interesse concreto da parte degli automobilisti per uno dei modelli più rappresentativi del segmento.