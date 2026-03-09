Dopo il lancio sul mercato italiano, sono già stati effettuati circa 10.000 ordini per la nuova Renault Clio. La vettura si presenta come una delle protagoniste nel segmento delle compatte, confermando l'interesse dei clienti italiani per il modello. La casa produttrice ha registrato una risposta positiva che testimonia la popolarità della vettura tra gli acquirenti locali.

Nuova Renault Clio riparte dal mercato italiano con numeri che confermano, ancora una volta, la solidità del suo posizionamento in uno dei segmenti più competitivi del panorama automobilistico. Dal lancio commerciale, infatti, il modello ha già raggiunto quota 10.000 ordini in Italia, un risultato che certifica il forte interesse del pubblico per una compatta che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. È il segnale di un rapporto consolidato tra Clio e gli automobilisti italiani, che riconoscono nel modello francese un equilibrio convincente tra accessibilità, tecnologia, efficienza e stile. Una scelta credibile e desiderabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Renault Clio, in Italia sono già 10.000 gli ordini dal lancio

Articoli correlati

Nuova Renault Clio RS 2026: arriva ricordando la Clio Williams?Ecco una visione immaginaria di come potrebbe essere la nuova Renault Clio RS — una versione ad alte prestazioni della Clio che fonde design audace,...

Nuova Renault Clio, il design parla un linguaggio: stile e abitacolo rivoluzionatiPiù grande, più tecnologica e con un design che cambia le regole: la sesta generazione della Renaul Clio cresce nelle forme e nell’ambizione La...

NEW Renault Clio 2026 (Techno 1.2 115 hp) Review, Driving, Fuel Consumption

Contenuti utili per approfondire Nuova Renault Clio

Temi più discussi: Prova su strada: Renault Clio; Nuova Renault Clio, quanto costa e quale scegliere; Nuova Renault Clio, l’offerta aggiornata con gli sconti, le promozioni e finanziamenti; Renault Clio: la Full Hybrid è in offerta a marzo con rate da 109 euro al mese.

La nuova Renault Clio è già un successo: exploit di ordiniLa nuova Renault Clio è già un successo. Apprezzata al lancio, sta conquistando l'Italia: in pochi più di tre mesi la compatta francese, una delle più iconiche del mercato, ha già raggiunto 10mila ord ... sportmediaset.mediaset.it

Nuova Renault Clio è già un successo, raggiunti i 10.000 ordiniIl lancio italiano della Nuova Renault Clio procede molto bene: la segmento B ha raggiunto un traguardo importante e guarda al futuro con fiducia ... virgilio.it

domenica 15 marzo, dalle 18:00 in via Carlo Mayr 75, Ferrara Vieni a fare aperitivo con noi da Apelle ti presentiamo nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech Non mancare #piudiunaconcessionaria #apelle #apelleciboemiscele - facebook.com facebook

Quattroruote di marzo è disponibile con le prove di #Renault Clio, #Omoda 7, #BYD Atto 2 DM-i, #Lynk&Co 08, #AlfaRomeo Giulia Quadrifoglio, la sfida tra 8 C- #Suv full hybrid e l'inchiesta sui "pentiti" dei #finanziamenti capestro x.com