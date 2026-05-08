Una nuova versione della Fiat Barchetta potrebbe tornare nel 2027, con caratteristiche che richiamano il modello originale del 1995. La vettura presenta una capote in tela, fari sottili e una fiancata semplice, mantenendo lo stesso passo compatto. Le immagini mostrano un design che richiama lo stile classico della spider, con dettagli moderni che ne aggiornano l’aspetto. La conferma ufficiale sulla produzione non è ancora arrivata.

Una Fiat Barchetta in chiave 2027: capote in tela, fari sottili, fiancata pulita, lo stesso passo corto della spider che dal 1995 ha riportato Fiat nel segmento delle scoperte. Il render qui sopra è la nostra ipotesi, generata con AI. La domanda è: ha senso oggi una nuova Barchetta? La risposta, dai segnali pubblici di Stellantis e dalla roadmap Fiat fino al 2030, è no. Ecco perché. Perché ne riparliamo proprio adesso. Il marchio Fiat sta giocando a carte scoperte la partita dell’heritage. Negli ultimi dodici mesi sono tornati nei discorsi del management nomi come Multipla, Ritmo, Topolino, Pandina: alcuni come piattaforme di lancio (la Topolino quadriciclo è realtà), altri come pure ipotesi di stile.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Barchetta 2027: la spider torna davvero?

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