La nuova Citroën e-C3 viene proposta con un prezzo di partenza di 20.490 euro per la versione Urban Range. Durante la promozione di maggio 2026, il prezzo è stato ridotto a 18.900 euro. La casa automobilistica ha annunciato che, con gli incentivi, il prezzo potrebbe scendere a circa 7.900 euro. La versione base, quindi, si presenta a un costo iniziale più elevato rispetto alla cifra annunciata.

Listino di partenza 20.490 euro per la versione Urban Range, già scontato a 18.900 euro con la promo di maggio 2026. Con il bonus MASE-PNRR per chi rottama un’auto Euro 5 e ha un ISEE sotto i 30.000 euro, il prezzo finale può scendere fino a circa 7.900 euro. La Citroën ë-C3 elettrica resta una delle BEV europee più accessibili di segmento B sul mercato, e in Italia tira con un cluster di ricerche da oltre 100.000 query al mese. Vediamo prezzi reali, autonomia e cosa cambia tra le versioni. Cos’è la nuova Citroën ë-C3. La ë-C3 è la C3 di sesta generazione, presentata da Citroën a fine 2023 come “prima auto europea elettrica e accessibile”. Lunga 4,01 metri, è una citycar piena di segmento B con stile da SUV-crossover, sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie e abitacolo a cinque posti.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroën e-C3 prezzo 2026: davvero da 7.900€ con incentivi?

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Citroën ë-C3 Elettrica, CONVIENE davvero GUIDA COMPLETA | B2CAR.it

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