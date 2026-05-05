La Dacia Spring si conferma come la vettura elettrica più accessibile in Italia, con un prezzo di listino di 17.900 euro. Tuttavia, il costo effettivo per l'acquirente dipende da incentivi, finanziamenti e accessori aggiuntivi. Nei primi quattro mesi del 2026, secondo i dati di UNRAE, sono state immatricolate solo due unità di questa modello. La discussione sul prezzo reale si concentra quindi su eventuali sconti e agevolazioni disponibili.

La Dacia Spring è la BEV nuova più economica d’Italia. Listino base: 17.900€. Ma quanto costa davvero a guida acquistata, con incentivi, finanziamento e gli accessori che servono? Nel cumulato gennaio-aprile 2026, secondo UNRAE, sono state immatricolate 2.050 unità della versione BEV: la Spring resta saldamente nella top 6 elettrica nazionale, anche se ormai è schiacciata dal dominio della Leapmotor T03. Vediamo prezzi reali, allestimenti e cosa cambia con gli incentivi MASE. Listino: tutti i prezzi 2026. La gamma Dacia Spring 2026 si articola su due motori (45 e 65 CV) e tre allestimenti (Essential, Expression, Extreme). Listino chiavi in mano: Spring Essential 45: 17.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Dacia Spring prezzo 2026: davvero da 6.900€ con incentivi e ISEE?

Dacia Spring 2026: conviene davvero o no La verità dopo averla vista

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