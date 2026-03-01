Matteo Rovere | Senna un idolo vorrei raccontare Valentino Rossi La mia Bmw M2 in Motorvalley e con le GT3

Matteo Rovere ha espresso il suo apprezzamento per Senna, definendolo un idolo, e ha manifestato il desiderio di raccontare la storia di Valentino Rossi. Nella sua vita personale, possiede una BMW M2 con cui partecipa alle attività del Motorvalley e alle gare con le GT3. Nel frattempo, la serie Netflix

Da Veloce come il vento, film del 2016 con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, a Motorvalley, la serie Netflix in sei episodi ambientata nel Campionato Italiano Gt che vede come protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Fra i punti in comune di queste pellicole dedicate al mondo delle competizioni e del motorsport c'è la firma di Matteo Rovere alla regia. La sua passione per le corse lo ha portato a seguire prima i rally ("La Peugeot 205 Turbo 16 e la Lancia Delta Martini due auto spettacolari. E, da cineasta, ricordo che una volta, in una gara, un uomo aveva risolto un problema di relè con dei fili d'erba) e successivamente le gare in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

