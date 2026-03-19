Nuova BMW i3 Neue Klasse Touring | nel 2027 arriva la wagon elettrica
Nel 2027 arriverà la nuova BMW i3 Neue Klasse Touring, una versione wagon completamente elettrica. Questa vettura rappresenta un modello decisamente differente dalla precedente i3 cittadina, avvicinandosi di più a una berlina di segmento superiore. La BMW i3 Neue Klasse sarà parte della gamma “Neue Klasse” e si distingue per le dimensioni e la configurazione diversa rispetto ai modelli precedenti.
La nuova BMW i3 “Neue Klasse” è una delle auto più importanti per BMW degli ultimi anni: non c’entra quasi nulla con la vecchia i3 cittadina, è invece la Serie 3 elettrica di nuova generazione. BMW i3 Neue Klasse: cos’è davvero. È una berlina segmento D (tipo Serie 3). Prima berlina basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Segna il cambio totale di filosofia BMW: più elettrico, più digitale, più efficiente. In pratica: sarà per BMW quello che la Model 3 è per Tesla. Quando esce. Presentazione ufficiale: marzo 2026. Produzione: seconda metà 2026. Vendite: fine 2026 inizio 2027. Tecnica (qui c’è il salto generazionale). Piattaforma Neue Klasse. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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