Alfa Romeo Junior ibrida Q4 la prova de Il Fattoit – Tra neve e curve alpine – FOTO

Un test su strada ha messo alla prova l’Alfa Romeo Junior ibrida Q4 tra le strade innevate e le curve delle zone alpine. La vettura è stata valutata in condizioni di guida variabili, con foto che documentano i momenti salienti della prova. La prova è stata condotta da Il Fatto.it, che ha pubblicato una serie di immagini e impressioni sulla vettura in movimento.

È un peccato che l'ultima nata in casa Alfa Romeo non si chiami Milano, come era previsto inizialmente: è la vittoria di Pirro della destra italiana che pesa ancora di più nell'anno delle olimpiadi invernali che avrebbe permesso di identificare ancora meglio la Junior. Che il Fatto Quotidiano ha provato nei compendi a cinque cerchi tra la valle di Fiemme e Cortina d'Ampezzo. La Junior ibrida Q4 è lunga 4,17 metri e, fra le diverse varianti, è quella con la minor capacità del bagagliaio – fra 340 e 1.

© Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo Junior ibrida Q4, la prova de Il Fatto.it – Tra neve e curve alpine – FOTO

Alfa Romeo Junior Q4: elettrificata e a trazione integraleCon l’arrivo della versione Q4, l’Alfa Romeo Junior completa la propria gamma aggiungendo un tassello importante: la trazione integrale.

Toyota Aygo X Hybrid, la prova de Il Fatto.it – Piccola e ibrida da primato – FOTOGuidare oggi la Toyota Aygo X Hybrid sulle colline intorno a Firenze ha un valore che va oltre il semplice test drive.

Alfa Romeo Junior Q4 on the snow

Temi più discussi: Offerta Alfa Romeo Junior, quanto conviene?; Junior sbarca in America? In un certo senso, sì; Alfa Romeo Junior protagonista all'm2o Morning Club con Samuel; Alfa Romeo Junior Bianco, l'edizione speciale per il Giappone, con la targa laterale.

L'Alfa Romeo Junior sbarca in Messico con l’1.2 ibrido da 145 CV e due allestimentiIl gruppo Stellantis ha deciso di portare in Messico l'Alfa Romeo Junior: la B-Suv sarà commercializzata con l'1.2 ibrido da 145 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e al ... quattroruote.it

