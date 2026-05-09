Nuoro quattro arresti per l' assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro

Questa mattina a Nuoro, i carabinieri di Bitti, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno arrestato quattro persone coinvolte nell'assalto a un bancomat. Gli investigatori hanno ricostruito il tentativo di furto avvenuto all’alba, durante il quale sono stati sradicati e portati via uno sportello ATM da un muro. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti poco dopo, recuperando alcuni oggetti utilizzati nell’azione.

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Questa mattina i carabinieri di Bitti, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle Compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempio Pausania ed Ozieri, hanno concluso un’ operazione anticrimine che ha visto l’impiego di numerosi militari tra i comuni di Bitti, Calangianus e Buddusò. Il G.I.P. del Tribunale di Nuoro ha poi emesso un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro uomini, tutti italiani, accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’indagine ha permesso di far luce sull’assalto, di rara violenza, perpetrato ai danni dell’ ufficio postale di Bitti il 2 settembre 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuoro, quattro arresti per l'assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Nuoro, quattro arresti per l'assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro Notizie correlate Banda del bancomat: altri 2 arresti per assalto sportello atm di MascaluciaNel catanese eseguiti due arresti per la cosiddetta “banda del bancomat”, responsabile di un tentativo di furto con esplosivo a Mascalucia in Sicilia. Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, l’esplosione con la “marmotta” e poi la fugaPARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quattro arresti per l’assalto all’ufficio postale di Bitti; Assalto al bancomat delle Poste, quattro arresti dopo il blitz – VIDEO; Assalto al bancomat di Bitti, quattro arresti e arsenale sequestrato | Video; Assalto all'ufficio postale di Bitti, arrestate quattro persone. Nuoro, quattro arresti per l'assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro(LaPresse) Questa mattina i carabinieri di Bitti, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle ... ilmattino.it Assalto al bancomat di Bitti, quattro arresti e arsenale sequestrato | VideoMaxi operazione dei Carabinieri tra Bitti, Buddusò e Calangianus: in carcere 4 uomini accusati della rapina da 81mila euro all’ufficio postale ... cagliaripad.it Alessandra Todde (Nuoro, 6 febbraio) è ingegnere sardegna 6 febbraio=antonio de iesu Il suo programma si concentra su transizione energetica, continuità territoriale e il progetto del telescopio Einstein x.com