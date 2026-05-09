Nuoro quattro arresti per l' assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Nuoro, i carabinieri di Bitti, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno arrestato quattro persone coinvolte nell'assalto a un bancomat. Gli investigatori hanno ricostruito il tentativo di furto avvenuto all’alba, durante il quale sono stati sradicati e portati via uno sportello ATM da un muro. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti poco dopo, recuperando alcuni oggetti utilizzati nell’azione.

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Questa mattina i carabinieri di Bitti, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle Compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempio Pausania ed Ozieri, hanno concluso un’ operazione anticrimine che ha visto l’impiego di numerosi militari tra i comuni di Bitti, Calangianus e Buddusò. Il G.I.P. del Tribunale di Nuoro ha poi emesso un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro uomini, tutti italiani, accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’indagine ha permesso di far luce sull’assalto, di rara violenza, perpetrato ai danni dell’ ufficio postale di Bitti il 2 settembre 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nuoro, quattro arresti per l'assalto a uno sportello ATM sradicato da un muro

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