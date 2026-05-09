In Svizzera si terrà un referendum sulla proposta di limitare l’immigrazione tramite un numero chiuso, con una domanda che chiederà ai cittadini se sono favorevoli all’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni”. La consultazione si svolgerà presto e coinvolge diverse opinioni, tra cui quella di un sindacato italiano che invita a votare No. La scheda presenterà una domanda semplice, sulla quale si dovrà esprimere un sì o un no.

La domanda sulla schedaa sarà semplice: “Volete accettare l’iniziativa popolare ‘ No a una Svizzera da 10 milioni, iniziativa per la sostenibilità? Ma se si è favorevoli alle barriere bisognerà votare Sì. La Svizzera si prepara così a votare sul “numero chiuso” della popolazione, con un occhio al tema dei migranti, mentre dall’Italia la Cgil di Landini, nella sua diramazione internazionale, scende in campo per protestare contro la consultazione democratica, un referendum, fissato per il 14 giugno, e invita a votare No. Una consultazione promossa dall’Unione democratica di centro (Udc), il principale partito della destra nazionalista svizzera, con l’obiettivo di contenere l’immigrazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Numero chiuso ai migranti: la Svizzera va al referendum. Dall’Italia la Cgil s’infuria e chiede di votare No

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