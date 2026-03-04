Referendum Cgil | Votare no significa difendere la Costituzione

La Cgil organizza un incontro con i lavoratori e le lavoratrici della giustizia, che si terrà prima dell’evento pubblico con il magistrato Roberto Fontana, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e ex pubblico ministero a Piacenza. L’appuntamento si svolge in vista del referendum e si concentra sulla posizione della confederazione, che invita a votare “no” per difendere la Costituzione.

Un incontro con i lavoratori e le lavoratrici della giustizia. Sarà questo l’appuntamento che precederà l’evento pubblico del componente del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), il magistrato Roberto Fontana, già alla Procura della Repubblica di Piacenza, che sarà in città lunedì 9 marzo. «La Cgil di Piacenza ribadisce con convinzione il proprio “no” al referendum sulla giustizia e promuove due importanti momenti pubblici di approfondimento e confronto in vista del voto del 22 e 23 marzo», scrivono da via XXIV Maggio in una nota stampa. Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 marzo alle ore 17.30, alla Sala Nelson Mandela di via XXIV Maggio, con l’introduzione del segretario generale della Cgil di Piacenza Ivo Bussacchini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026

